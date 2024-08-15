Касаткина проиграла Таунсенд во втором круге турнира в Цинциннати

Сегодня, 23:06
Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Тэйлор Таунсенд во втором круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати — 1:6, 6:2, 1:6.
Матч длился 1 час 57 минут. Касаткина за игру сделала 3 эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 2 из 14 брейк-пойнтов. У Таунсенд — 15 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 из 13 реализованных брейк-пойнтов.
53-я ракетка мира сыграет в третьем круге с победительницей матча Джессика Пегула (США) — Каролина Мухова (Чехия).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Тэйлор Таунсенд (США, Q) — Дарья Касаткина (Россия, 9) — 6:1, 2:6, 6:1