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Сегодня, 19:53

Дарья Касаткина вернулась в топ-10 рейтинга WTA

Иван Торопцев
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
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Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.

Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая 1 июля уступила американке Мэдисон Кис (2:6, 6:7 (13:15) в финале турнира в Истборне, вернулась в топ-10 списка. Она является лучшей из представителей России в рейтинге.

В понедельник, 3 июля стартует третий в сезоне турнир «Большого шлема» Уимблдон. Он будет длиться до 16 июля. Касаткина в первом раунде сыграет против американки Каролин Долхайд. Матч состоится в понедельник, 3 июля, ориентировочное время начала встречи — 16.30 по московскому времени.

Выше всех за эту неделю в топ-100 поднялась Катержина Синякова из Чехии — с 52-го на 32-е место.

Рейтинг WTA от 2 июля 2023 года:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8990 очков

2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8066

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5090

4 (4). Джессика Пегула (США) — 4995

5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4845

6 (6). Онс Жабер (Тунис) — 3547

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3435

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3301

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 3101

10 (11). Дарья Касаткина (Россия) — 2935

...

12 (12). Вероника Кудерметова (Россия) — 2600...

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 2360...

22 (21). Екатерина Александрова (Россия) — 1915...

23 (22). Анастасия Потапова (Россия) — 1845...

40 (39). Анна Блинкова (Россия) — 1153...

61 (57). Анна Калинская (Россия) — 933...

68 (64). Элина Аванесян (Россия) — 882...

72 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 837...

98 (98). Диана Шнайдер (Россия) — 684

Теннис
Уимблдон
Дарья Касаткина
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