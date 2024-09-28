Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:22

Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине

Евгений Козинов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над хорваткой Яной Фетт во втором круге турнира в Пекине — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 15 минут. 27-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 0 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующая соперница Касаткиной определится в матче Камила Осорио (Колумбия) — Аманда Анисимова (США).

Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Яна Фетт (Хорватия, LL) — 6:1, 6:2

Источник: Сетка турнира в Пекине
Теннис
Дарья Касаткина

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Минимум 42 человека погибли в США из-за урагана «Хелен»
«Один из худших» и «смотрит футбол в Париже». Почему французы недовольны Сафоновым и как на самом деле играет россиянин в «ПСЖ»
Глава МИД КНР назвал отношение США к Китаю двуличным
Решение по заявке Загитовой на грант на ледовое шоу примут в декабре
Совет ISU может вернуть россиян на международные турниры. Вопрос рассмотрят в ближайшее время
Вице-премьер РФ Чернышенко рассказал о преобразованиях спорта в России
Сегодня
Вчера
Неделя