Касаткина вышла в третий круг турнира в Пекине

Сегодня, 07:22
Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над хорваткой Яной Фетт во втором круге турнира в Пекине — 6:1, 6:2.
Матч продолжался 1 час 15 минут. 27-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 0 подач навылет, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 6).
Следующая соперница Касаткиной определится в матче Камила Осорио (Колумбия) — Аманда Анисимова (США).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 9) — Яна Фетт (Хорватия, LL) — 6:1, 6:2