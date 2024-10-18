Касаткина стала первой полуфиналисткой турнира в Нинбо

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в четвертьфинале турнира в Нинбо — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).

Игра продолжалась 2 часа 42 минуты.

Касаткина сделала 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Путинцевой 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.

Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — Паула Бадоса (Испания, 8).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дарья Касаткина (Россия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6)