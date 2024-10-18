Касаткина стала первой полуфиналисткой турнира в Нинбо

Сегодня, 11:50
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в четвертьфинале турнира в Нинбо — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6).
Игра продолжалась 2 часа 42 минуты.
Касаткина сделала 1 эйс, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13. На счету Путинцевой 3 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 7.
Следующей соперницей россиянки станет победительница пары Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 6) — Паула Бадоса (Испания, 8).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Дарья Касаткина (Россия, 5) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 1:6, 7:6 (8:6)