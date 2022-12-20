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Сегодня, 17:00

Даяна Ястремская начала сотрудничество с бывшим тренером Азаренко

Анна Горшкова
Корреспондент
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101-я ракетка мира Даяна Ястремская в новом сезоне будет работать с французским тренером Дорианом Десклуа, сообщила теннисистка в своих соцсетях.

34-летний Десклуа был тренером Виктории Азаренко с февраля 2020 года по октябрь 2021. Ранее он был профессиональным теннисистом и поднимался на 666-ю строчку рейтинга ATP.

22-летняя Ястремская — победительница трех турниров WTA в одиночном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2016) и одного в парном (Открытый чемпионат Австралии 2016 года).

Теннис
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