Демехин — о претензиях к нашивке «Татнефти» у Кудерметовой: «Об этом узнали от журналистов»

Тренер и супруг Вероники Кудерметовой Сергей Демехин прокомментировал корреспонденту «СЭ» претензии европейской прессы по поводу участия теннисистки в турнире WTA-1000 в форме с логотипом компании «Татнефть», которая спонсирует карьеру теннисистки.

«Об этой ситуации мы узнали только от журналистов, прочитали сейчас в интернете. Никаких проблем у нас в Мадриде нет, вопросов не возникало. Понятное дело, что сейчас идет большое давление.

Возможно, в будущем мы с чем-то подобным еще столкнемся и нас поставят перед фактом, запретят использовать символику нашего спонсора, компании «Татнефть». Но сейчас о таких запретах речь пока не шла", — сказал Демехин «СЭ».

На турнирах WTA нет запрета на спонсорские нашивки в том числе для российских спортсменов. Однако российские теннисисты, которые выступают в нейтральном статусе не должны демонстрировать свою причастность к России. Компания «Татнефть» в свою очередь входит в санкционные списки ЕС.