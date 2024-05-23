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Сегодня, 21:24

Коллинз вышла в полуфинал турнира в Страсбурге

Руслан Минаев
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Американка Даниэль Коллинз вышла в полуфинал турнира в Страсбурге.

12-я ракетка мира в четвертьфинале победила француженку Клару Бюрель — 6:1, 6:3. Матч длился 1 час 4 минуты.

За выход в финал Коллинз сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, 1, WC) — Ангелина Калинина (Украина).

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Даниэль Коллинз (США, 3) — Клара Бюрель (Франция) — 6:1, 6:3

Теннис
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