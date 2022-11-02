Терюшков отреагировал на поражение Касаткиной от Свентек в первом матче на Итоговом турнире WTA

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Дарьи Касаткиной от Ига Свентек (2:6, 3:6) в первом матче на Итоговом турнире WTA.

«Для меня Касаткина не является теннисисткой, которая представляет Россию. Это человек, который снимает свой флаг и герб, говорит, что для нее швейцарское гражданство более перспективное чем российское. Нужно следить за теми спортсменами, которые представляют свою страну под своим флагом. Выступления под нейтральным флагом недопустимо», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее Терюшков выразил удивление решением Министерства спорта России присвоить теннисистке Дарье Касаткиной звание заслуженного мастера спорта.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Дарья Касаткина попала в группу A одиночного разряда вместе с Игой Свентек, Кори Гауфф и Каролин Гарсией.