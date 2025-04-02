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2 апреля, 17:10

Журова — о Касаткиной: «Она воспитывалась в других реалиях, поэтому было бы странно ждать, что Даша будет патриотом Родины»

Дарик Агаларов
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова теннисистки Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства на австралийское.

«Человек не воспитывался в России, что мы от нее хотели? На нее не воздействовали наша система образования, ценности. Она воспитывалась в других реалиях, поэтому было бы странно ждать, что Даша будет патриотом Родины. Она как может жалеть, так и не жалеть о своем решении. Мы знаем, что оно объясняется ее взглядами на жизнь, которые в России совершенно не разделяют и даже через 100 лет не будут разделять. Чем агрессивнее мы будем на нее настроены, тем сильнее она будет убеждаться в правильности решения. Я бы не поддавалась эмоциям, хочет поменять гражданство — пусть меняет. Это ее человеческое право», — сказала Журова «СЭ».

29 марта Касаткина объявила, что будет выступать под флагом Австралии. Она занимает 12-е место в рейтинге WTA, за карьеру теннисистка выиграла 8 титулов в одиночном разряде.

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Теннис
Дарья Касаткина
Светлана Журова
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