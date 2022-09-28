Депутат Госдумы РФ Терюшков планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания ЗМС

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение российской теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

«Приказ должен быть оспорен прокуратурой, потому что не подпадает под критерии присвоения. Я сделаю обращение», — сказал Роман Терюшков в эфире программы «Есть тема!».

25-летней Касаткиной присвоили звание заслуженного мастера спорта в понедельник, 26 сентября. За карьеру спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них 6 — в одиночном разряде.

Во вторник, 27 сентября, Роман Терюшков выразил удивление решением Министерства спорта РФ присвоить теннисистке звание ЗМС.