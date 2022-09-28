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28 сентября, 12:34

Депутат Госдумы РФ Терюшков планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания ЗМС

Иван Торопцев
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение российской теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

«Приказ должен быть оспорен прокуратурой, потому что не подпадает под критерии присвоения. Я сделаю обращение», — сказал Роман Терюшков в эфире программы «Есть тема!».

25-летней Касаткиной присвоили звание заслуженного мастера спорта в понедельник, 26 сентября. За карьеру спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них 6 — в одиночном разряде.

Во вторник, 27 сентября, Роман Терюшков выразил удивление решением Министерства спорта РФ присвоить теннисистке звание ЗМС.

Дарья Касаткина. «Дарья сделала очень много для страны». Почему Касаткина стала заслуженным мастером спорта

Теннис
Дарья Касаткина
Роман Терюшков
28
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