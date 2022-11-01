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Сегодня, 13:38

Депутат Терюшков не будет следить за игрой Касаткиной и Кудерметовой в Итоговом турнире WTA

Иван Торопцев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков заявил, что не собирается следить за игрой российских теннисисток Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой в Итоговом турнире WTA.

«За Касаткиной не слежу. Она сделала все свои заявления, и для меня она не представляет какой-то ценности для российского спорта. Выступает она, как сказала, для себя. Швейцарское гражданство для нее кажется более приоритетным. Поэтому мне, честно, на ее успехи и неудачи нет никакой разницы.
Кудерметова? У нас есть заявление нашего прославленного независимого председателя Международного олимпийского комитета Томаса Баха, который сказал, что ко всем международным соревнованиям могут быть допущены россияне, которые отказались от поддержки своей родины, своей страны, если интерпретировать его слова. Они могут выступать только в нейтральном статусе. Если они выступают, я делаю вывод, что они подписали некие соглашения, о которых никто не говорит. На данном этапе, честно, следить за выступлениями не буду, не вижу в этом никакого смысла, потому что российский флаг не поднимается, гимн не звучит», — приводит Metaratings слова Терюшкова.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрте (США). Дарья Касаткина попала в группу A одиночного разряда вместе с Игой Свентек, Кори Гауфф и Каролин Гарсией.

Вероника Кудерметова выступает в паре с Элисе Мертенс, они сыграют в группе B парного разряда. Их соперницами станут пары Габриэла Дабровски/Джулиана Олмос, Людмила Киченок/Елена Остапенко и Анна Данилина/Беатрис Хаддад Майя.

Источник: https://metaratings.ru/news/deputat-teryushkov-ne-budet-sledit-za-vystupleniyami-kasatkinoy-i-kudermetovoy-na-itogovom-turnire-w-1401062/
Теннис
Вероника Кудерметова
Дарья Касаткина
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