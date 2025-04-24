Калинская победила во втором круге турнира в Мадриде

Сегодня, 15:38
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла Диан Парри из Франции во втором круге турнира в Мадриде — 7:6 (7:4), 6:4.
Встреча продлилась 1 час 45 минут. На счету Калинской 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-поинта из 6. Парри сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт из 3.
В третьем круге Калинская встретится с победителем матча Мэдисон Киз — Лючия Бронцетти.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 30) — Диан Парри (Франция, Q) — 7:6 (7:4), 6:4