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Сегодня, 08:59

Эрика Андреева проиграла Парри в стартовом матче турнира в Осаке

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрика Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Эрика Андреева уступила француженке Диан Парри в первом круге турнира в Осаке — 6:4, 6:7 (4:7), 1:6.

Игра продолжалась 2 часа 34 минуты.

Андреева сделала 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. На счету ее соперницы 13 подач навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Парри сыграет с Грет Миннен из Бельгии.

Осака (Япония)

Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри (Франция, 7) — Эрика Андреева (Россия) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:1

Теннис
Эрика Андреева

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