Шнайдер обыграла Кербер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Сегодня, 19:55
Россиянка Диана Шнайдер победила немку Ангелик Кербер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 7:5, 6:3.
Матч длился 1 час 19 минут. Шнайдер за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У Кербер — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 2 реализованных брейк-пойнта.
Во втором круге Шнайдер сыграет с украинкой Даяной Ястремской.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5, 6:3