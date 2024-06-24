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Сегодня, 19:55

Шнайдер обыграла Кербер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге

Руслан Минаев
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Россиянка Диана Шнайдер победила немку Ангелик Кербер в первом круге турнира в Бад-Хомбурге — 7:5, 6:3.

Матч длился 1 час 19 минут. Шнайдер за игру сделала 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 10 брейк-пойнтов. У Кербер — 4 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 2 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Шнайдер сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5, 6:3

Теннис
Анжелика Кербер
Диана Шнайдер
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