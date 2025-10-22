Калинская обыграла Шнайдер и прошла в четвертьфинал турнира в Токио

22 октября, 10:56
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла свою соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира в Токио — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).
Матч продлился 2 часа 40 минут.
На счету Калинской 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. 21-летняя Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.
В четвертьфинале турнира в столице Японии 26-летняя Калинская встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 7) — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5)
Djin Ignatov
Диана против Ани - это как С-100 против ДТ- 74 !
22.10.2025
Из Алматы
Ага. Но и внешне похожа на Ди. :) Кто-то из дальних предков - из северных/сибирских/кочевых народов.
22.10.2025
hаnt64
А подруга была титульной национальности?
22.10.2025
Олег_Москва
Симпатичная выиграла у несимпатичной. Ну и хорошо.
22.10.2025
Николай Шибаев
Да,но ведь Анна два тай-Брейка забрала,а это редко случается.Просто играла в них надежнее.
22.10.2025
shurikfromkaragay
Матч был отличный. Ошибок немного, гоняли друг друга. Интересно было смотреть.
22.10.2025
hant64
Тот самый нечастый случай, когда теннисист - (ка), сделавший больше брейков, всё же проиграл - (а). Судя по всему, Шнайдер была в этом матче получше, но тай-брейки тоже нужно уметь играть.
22.10.2025
горнолыжник из Горно-Алтайска
А есть вообще нормальные люди, кроме тебя?
22.10.2025
Андрей Гридасов
Диана хоть и проиграла, но всё-таки нельзя не отметить некий возврат её в последних турнирах к более уверенным действиям на корте. Пока этой уверенности для серьёзных побед не хватает, что и в этом матче проявилось на тай-брейках, но хотя бы исчезла откровенная безнадёга во взгляде и в отношении к происходящим с ней неудачам.
22.10.2025
Из Алматы
При её нагрузках дело, скорее всего, вообще не в еде и не в диетах. У меня была полная подруга. Ела раза в полтора меньше меня. Всегда активно расходовала энергию. Но из-за нарушения обмена веществ практически с рождения имела проблемы с лишним весом. А у Ди, скорее всего, ещё и психосоматика мешает нормализовать обмен веществ.
22.10.2025
dedpihto59
жаль, что друг на друга попали:woman_shrugging::bangbang:?
22.10.2025
Djin Ignatov
Я болею также за АНЮ ! Молодец ! Хотя я был уверен что выиграешь !! Удачи и в дальнейшем !
22.10.2025
инок
Шнайдер бы диетолога хорошего, она просто не успевает за быстрой игрой.
22.10.2025
Slim Tallers
Шнидер но пасаран.
22.10.2025
nikola mozaev
Ох уж эта Паолини! Не нравится мне эта итальянка, хотя она трудяга до мозга костей.
22.10.2025
_Mike N_
Молодец Диана - такая молодая, а уже 80 кило ! :laughing::laughing::laughing:
22.10.2025
Из Алматы
У Ди "менталка" существенно "просела" после проигрыша Паолини. С тех пор восстанавливается, но с трудом. А у Ани всё никак не получается решить проблемы с "физикой". Они и ухудшили игру в целом. Сегодня Аня еле-еле дотянула до победы. Но, если бы Ди смогла заставить Аню чуть больше бегать, то Аня точно проиграла бы.
22.10.2025
_Mike N_
Играли два инвалида, но Калинской немного повезло и выиграла матч.
22.10.2025
nikola mozaev
Умеет Диана Шнайдер отдавать практически выигранные матчи. Хорошо, что сегодня это случилось во встрече с Анной Калинской. А если обобщать, то по сравнению с прошлым годом сдали и Шнайдер, и Калинская.
22.10.2025
инок
Анна одержала трудовую победу в трёх сетах. С победой её.
22.10.2025
Кот-матрос
Сейчас если кто у них не снялся, то уже матч удался.
22.10.2025
Ботокс007
Толстуха - на вылет!
22.10.2025
Из Алматы
"Болел" за обеих. Чуть точнее сыграла Аня. Но и Ди имела хорошие шансы на победу, выиграв 18 геймов. Но подачу ей надо улучшать...
22.10.2025