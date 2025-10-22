Калинская обыграла Шнайдер и прошла в четвертьфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла свою соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира в Токио — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5). Матч продлился 2 часа 40 минут. На счету Калинской 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. 21-летняя Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. В четвертьфинале турнира в столице Японии 26-летняя Калинская встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой. Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Анна Калинская (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 7) — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5)

Djin Ignatov Диана против Ани - это как С-100 против ДТ- 74 ! 22.10.2025

Из Алматы Ага. Но и внешне похожа на Ди. :) Кто-то из дальних предков - из северных/сибирских/кочевых народов. 22.10.2025

hаnt64 А подруга была титульной национальности? 22.10.2025

Олег_Москва Симпатичная выиграла у несимпатичной. Ну и хорошо. 22.10.2025

Николай Шибаев Да,но ведь Анна два тай-Брейка забрала,а это редко случается.Просто играла в них надежнее. 22.10.2025

shurikfromkaragay Матч был отличный. Ошибок немного, гоняли друг друга. Интересно было смотреть. 22.10.2025

hant64 Тот самый нечастый случай, когда теннисист - (ка), сделавший больше брейков, всё же проиграл - (а). Судя по всему, Шнайдер была в этом матче получше, но тай-брейки тоже нужно уметь играть. 22.10.2025

горнолыжник из Горно-Алтайска А есть вообще нормальные люди, кроме тебя? 22.10.2025

Андрей Гридасов Диана хоть и проиграла, но всё-таки нельзя не отметить некий возврат её в последних турнирах к более уверенным действиям на корте. Пока этой уверенности для серьёзных побед не хватает, что и в этом матче проявилось на тай-брейках, но хотя бы исчезла откровенная безнадёга во взгляде и в отношении к происходящим с ней неудачам. 22.10.2025

Из Алматы При её нагрузках дело, скорее всего, вообще не в еде и не в диетах. У меня была полная подруга. Ела раза в полтора меньше меня. Всегда активно расходовала энергию. Но из-за нарушения обмена веществ практически с рождения имела проблемы с лишним весом. А у Ди, скорее всего, ещё и психосоматика мешает нормализовать обмен веществ. 22.10.2025

dedpihto59 жаль, что друг на друга попали:woman_shrugging::bangbang:? 22.10.2025

Djin Ignatov Я болею также за АНЮ ! Молодец ! Хотя я был уверен что выиграешь !! Удачи и в дальнейшем ! 22.10.2025

инок Шнайдер бы диетолога хорошего, она просто не успевает за быстрой игрой. 22.10.2025

Slim Tallers Шнидер но пасаран. 22.10.2025

nikola mozaev Ох уж эта Паолини! Не нравится мне эта итальянка, хотя она трудяга до мозга костей. 22.10.2025

_Mike N_ Молодец Диана - такая молодая, а уже 80 кило ! :laughing::laughing::laughing: 22.10.2025

Из Алматы У Ди "менталка" существенно "просела" после проигрыша Паолини. С тех пор восстанавливается, но с трудом. А у Ани всё никак не получается решить проблемы с "физикой". Они и ухудшили игру в целом. Сегодня Аня еле-еле дотянула до победы. Но, если бы Ди смогла заставить Аню чуть больше бегать, то Аня точно проиграла бы. 22.10.2025

_Mike N_ Играли два инвалида, но Калинской немного повезло и выиграла матч. 22.10.2025

nikola mozaev Умеет Диана Шнайдер отдавать практически выигранные матчи. Хорошо, что сегодня это случилось во встрече с Анной Калинской. А если обобщать, то по сравнению с прошлым годом сдали и Шнайдер, и Калинская. 22.10.2025

инок Анна одержала трудовую победу в трёх сетах. С победой её. 22.10.2025

Кот-матрос Сейчас если кто у них не снялся, то уже матч удался. 22.10.2025

Ботокс007 Толстуха - на вылет! 22.10.2025