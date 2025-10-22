Видео
22 октября, 10:56

Калинская обыграла Шнайдер и прошла в четвертьфинал турнира в Токио

Сергей Ярошенко
Анна Калинская.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла свою соотечественницу Диану Шнайдер во втором круге турнира в Токио — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5).

Матч продлился 2 часа 40 минут.

На счету Калинской 1 подача навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. 21-летняя Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12.

В четвертьфинале турнира в столице Японии 26-летняя Калинская встретится с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Диана Шнайдер (Россия, 7) — 7:6 (7:4), 2:6, 7:6 (7:5)

27

  • Djin Ignatov

    Диана против Ани - это как С-100 против ДТ- 74 !

    22.10.2025

  • Из Алматы

    Ага. Но и внешне похожа на Ди. :) Кто-то из дальних предков - из северных/сибирских/кочевых народов.

    22.10.2025

  • hаnt64

    А подруга была титульной национальности?

    22.10.2025

  • Олег_Москва

    Симпатичная выиграла у несимпатичной. Ну и хорошо.

    22.10.2025

  • Николай Шибаев

    Да,но ведь Анна два тай-Брейка забрала,а это редко случается.Просто играла в них надежнее.

    22.10.2025

  • shurikfromkaragay

    Матч был отличный. Ошибок немного, гоняли друг друга. Интересно было смотреть.

    22.10.2025

  • hant64

    Тот самый нечастый случай, когда теннисист - (ка), сделавший больше брейков, всё же проиграл - (а). Судя по всему, Шнайдер была в этом матче получше, но тай-брейки тоже нужно уметь играть.

    22.10.2025

  • горнолыжник из Горно-Алтайска

    А есть вообще нормальные люди, кроме тебя?

    22.10.2025

  • Андрей Гридасов

    Диана хоть и проиграла, но всё-таки нельзя не отметить некий возврат её в последних турнирах к более уверенным действиям на корте. Пока этой уверенности для серьёзных побед не хватает, что и в этом матче проявилось на тай-брейках, но хотя бы исчезла откровенная безнадёга во взгляде и в отношении к происходящим с ней неудачам.

    22.10.2025

  • Из Алматы

    При её нагрузках дело, скорее всего, вообще не в еде и не в диетах. У меня была полная подруга. Ела раза в полтора меньше меня. Всегда активно расходовала энергию. Но из-за нарушения обмена веществ практически с рождения имела проблемы с лишним весом. А у Ди, скорее всего, ещё и психосоматика мешает нормализовать обмен веществ.

    22.10.2025

  • dedpihto59

    жаль, что друг на друга попали:woman_shrugging::bangbang:?

    22.10.2025

  • Djin Ignatov

    Я болею также за АНЮ ! Молодец ! Хотя я был уверен что выиграешь !! Удачи и в дальнейшем !

    22.10.2025

  • инок

    Шнайдер бы диетолога хорошего, она просто не успевает за быстрой игрой.

    22.10.2025

  • Slim Tallers

    Шнидер но пасаран.

    22.10.2025

  • nikola mozaev

    Ох уж эта Паолини! Не нравится мне эта итальянка, хотя она трудяга до мозга костей.

    22.10.2025

  • _Mike N_

    Молодец Диана - такая молодая, а уже 80 кило ! :laughing::laughing::laughing:

    22.10.2025

  • Из Алматы

    У Ди "менталка" существенно "просела" после проигрыша Паолини. С тех пор восстанавливается, но с трудом. А у Ани всё никак не получается решить проблемы с "физикой". Они и ухудшили игру в целом. Сегодня Аня еле-еле дотянула до победы. Но, если бы Ди смогла заставить Аню чуть больше бегать, то Аня точно проиграла бы.

    22.10.2025

  • _Mike N_

    Играли два инвалида, но Калинской немного повезло и выиграла матч.

    22.10.2025

  • nikola mozaev

    Умеет Диана Шнайдер отдавать практически выигранные матчи. Хорошо, что сегодня это случилось во встрече с Анной Калинской. А если обобщать, то по сравнению с прошлым годом сдали и Шнайдер, и Калинская.

    22.10.2025

  • инок

    Анна одержала трудовую победу в трёх сетах. С победой её.

    22.10.2025

  • Кот-матрос

    Сейчас если кто у них не снялся, то уже матч удался.

    22.10.2025

  • Ботокс007

    Толстуха - на вылет!

    22.10.2025

  • Из Алматы

    "Болел" за обеих. Чуть точнее сыграла Аня. Но и Ди имела хорошие шансы на победу, выиграв 18 геймов. Но подачу ей надо улучшать...

    22.10.2025

    Теннис
    Анна Калинская
    Диана Шнайдер
