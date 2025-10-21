Шнайдер переиграла Ястремскую и вышла во второй круг турнира в Токио

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила украинку Даяну Ястремскую в матче первого круга турнира в Токио — 6:3, 6:1. 21-летняя россиянка сделала 1 эйс, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 12 брейк-поинтов. На счету ее 25-летней соперницы 1 подача навылет, 3 двойные ошибки и 2 из 4 реализованных брейк-поинтов. Во втором круге Шнайдер сыграет с россиянкой Анной Калинской. Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:1