Шнайдер обыграла украинку Ястремскую и вышла в 1/4 финала турнира в Германии

Сегодня, 14:26
Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Даяну Ястремскую во втором круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:2, 6:2.
Матч длился 1 час 18 минут. Шнайдер за игру сделала 5 эйсов и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. У Ястремской — 2 эйса и 5 двойных ошибок.
Шнайдер вышла в 1/4 финала и встретится с испанкой Паулой Бадосой.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:2