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Сегодня, 14:26

Шнайдер обыграла украинку Ястремскую и вышла в 1/4 финала турнира в Германии

Руслан Минаев
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
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Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Даяну Ястремскую во втором круге турнира в Бад-Хомбурге — 6:2, 6:2.

Матч длился 1 час 18 минут. Шнайдер за игру сделала 5 эйсов и реализовала 4 из 14 брейк-пойнтов. У Ястремской — 2 эйса и 5 двойных ошибок.

Шнайдер вышла в 1/4 финала и встретится с испанкой Паулой Бадосой.

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open powered by Solarwatt

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:2, 6:2

Теннис
Даяна Ястремская
Диана Шнайдер
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