Шнайдер сыграет с Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад?Хомбурге 26 июня

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с украинкой Даяной Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге в среду, 26 июня. Ориентировочное время начала — в 13.00 по московскому времени.

В России легальной трансляции турнира не будет. Бесплатно смотреть игру можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к началу матча.

В первом круге Шнайдер прошла немку Анжелику Кербер (7:5, 7:3). В 1/16 финала турнира Ястремская сенсационно обыграла россиянку Мирру Андрееву в трех сетах — 4:6, 6:4, 6:3.

24-летняя украинская теннисистка — 28-й номер рейтинга WTA. 20-летняя россиянка — 47-ая ракетка мира.

Травяной турнир в Германии стартовал 23 июня и завершится 29 июня.