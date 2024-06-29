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Сегодня, 12:40

Диана Шнайдер — Донна Векич: смотреть трансляцию финального матча турнира WTA

Шнайдер и Векич сыграют в финале турнира в Бад-Хомбурге 29 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Донна Векич.
Донна Векич.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с хорваткой Донной Векич в финале турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия) 29 июня. Матч начнется в 13.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию игры Шнайдер — Векич можно будет бесплатно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». В России официально не показывают турниры WTA. Приводим следующие ссылки для просмотра — 1-й вариант и 2-й вариант.

28 июня 28-летняя Векич обыграла болгарку Викторию Томову в полуфинале турнира в Бад-Хомбурге — 6:0, 7:6 (8:6). 20-летняя Шнайдер, занимающая 47-е место в рейтинге WTA, в трех сетах обыграла 19-ю ракетку мира Эмму Наварро из США — 7:5, 2:6, 6:3.

Векич является победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде. Хорватка находится на 49-й строчке в рейтинге WTA.

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Теннис
Диана Шнайдер
Донна Векич
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