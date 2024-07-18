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Сегодня, 16:58

Шнайдер победила Макарову и вышла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Руслан Минаев
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
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Россиянка Диана Шнайдер победила соотечественницу Екатерину Макарову во втором круге турнира в Будапеште (Венгрия) — 6:3, 6:3.

Матч длился 1 час 17 минут. Шнайдер за игру допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. У Макаровой — 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Шнайдер вышла в четвертьфинал и сыграет с победительницей матча Анна Бондарь (Венгрия) — Элла Зайдель (Германия).

Будапешт (Венгрия)

Турнир WTA Hungarian Grand Prix

Призовой фонд 232 244 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Екатерина Макарова (Россия, Q) — 6:3, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
Екатерина Владимировна Макарова
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