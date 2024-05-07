Шнайдер сыграет с Самсоновой во втором круге турнира в Риме

Сегодня, 22:07
Россиянка Диана Шнайдер победила бельгийку Грит Миннен в первом круге турнира серии WTA 1000 в Риме — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 26 минут. Шнайдер за игру сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Миннен — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
Шнайдер вышла во второй круг и встретится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 509 771 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Диана Шнайдер (Россия) — Грит Миннен (Бельгия) — 6:2, 6:3