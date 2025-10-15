Шнайдер обыграла Мухову и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила чешку Каролину Мухову в матче второго круга турнира в Нинбо — 2:6, 6:1, 6:2. Игра продолжалась 1 час 55 минут. Шнайдер не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муховой 5 подач навылет, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 4. В четвертьфинале Шнайдер встретится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 1) — Чжу Линь (Китай, WC). Нинбо (Китай) Турнир WTA Ningbo Open Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Диана Шнайдер (Россия, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 2:6, 6:1, 6:2

Djin Ignatov Как я и писал , Мирра спасла С-100 ! Если бы Мирра проиграла бы Шнайдер в личной встрече , то ПАРЫ больше бы не было ! За исключением что они сыграют на Итоговом турнире. 15.10.2025

Haiaxi Шнайдер выиграла. А как там Андреева, опять психует? 15.10.2025

Jackson 57 Вот если бы ты ещё так не злоупотреблял восклицательными знаками, цены бы тебе не было:)) 15.10.2025

Djin Ignatov Я всегда знал что ВЫ грамотный болельщик !!! 15.10.2025

fonkom Сдаюсь)) Против такого аргумента ничего не могу возразить))) 15.10.2025

ОстроV Zаячий Диана - просто умничка! Букмекеры уже отказываются принимать на четвертьфинал с Андреевой. 15.10.2025

Djin Ignatov А кто тебя и подобных будет учить уму разуму ? 15.10.2025

fonkom Если ты такой умный, что никогда не ошибаешься, то что ты делаешь на сайте СЭ? Твоё место на Форбс! 15.10.2025

nikola mozaev А Шнайдер-то сегодня показала зубы после проигранного первого сета! Следующие два забрала вчистую! Так держать, Диана! 15.10.2025

Djin Ignatov После следующей встречи ОНИ могут уже никогда не сыграть в ПАРЕ ! Кроме конечно итогового !! Поражение Мирра не простит !!! Поэтому С-100 придется сдать партию !!! ИТОГ следуюшей партии - ЯСЕН !!! Еще не было , чтобы Я ошибался !!! Если конечно Мирра не проиграет китаянке !!! С - 100 будет тогда спасена !!! 15.10.2025

инок После первого сета Диана во втором и третьем заиграла уверенно, меньше ошибалась и убедительно выиграла у Муховой. С победой Шнайдер! 15.10.2025

Андрей Гридасов Диана сумела собраться после неудачного первого сета, стала играть гораздо собраннее и увереннее, Была намного точнее Муховой в ударах, чешка сникла под давлением Шнайдер, что в последнее время, скорее, было свойственно самой Диане. Похоже, сумела перезагрузиться! 15.10.2025

fonkom Да, чувствуется железная хватка Кассиля)) 15.10.2025

инок Диана по-хорошему была сегодня злая и агрессивная. Она молодец! 15.10.2025