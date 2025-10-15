Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

15 октября, 16:10

Шнайдер обыграла Мухову и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила чешку Каролину Мухову в матче второго круга турнира в Нинбо — 2:6, 6:1, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 55 минут.

Шнайдер не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муховой 5 подач навылет, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Шнайдер встретится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 1) — Чжу Линь (Китай, WC).

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 2:6, 6:1, 6:2

15

  • Djin Ignatov

    Как я и писал , Мирра спасла С-100 ! Если бы Мирра проиграла бы Шнайдер в личной встрече , то ПАРЫ больше бы не было ! За исключением что они сыграют на Итоговом турнире.

    15.10.2025

  • Haiaxi

    Шнайдер выиграла. А как там Андреева, опять психует?

    15.10.2025

  • Jackson 57

    Вот если бы ты ещё так не злоупотреблял восклицательными знаками, цены бы тебе не было:))

    15.10.2025

  • Djin Ignatov

    Я всегда знал что ВЫ грамотный болельщик !!!

    15.10.2025

  • fonkom

    Сдаюсь)) Против такого аргумента ничего не могу возразить)))

    15.10.2025

  • ОстроV Zаячий

    Диана - просто умничка! Букмекеры уже отказываются принимать на четвертьфинал с Андреевой.

    15.10.2025

  • Djin Ignatov

    А кто тебя и подобных будет учить уму разуму ?

    15.10.2025

  • fonkom

    Если ты такой умный, что никогда не ошибаешься, то что ты делаешь на сайте СЭ? Твоё место на Форбс!

    15.10.2025

  • nikola mozaev

    А Шнайдер-то сегодня показала зубы после проигранного первого сета! Следующие два забрала вчистую! Так держать, Диана!

    15.10.2025

  • Djin Ignatov

    После следующей встречи ОНИ могут уже никогда не сыграть в ПАРЕ ! Кроме конечно итогового !! Поражение Мирра не простит !!! Поэтому С-100 придется сдать партию !!! ИТОГ следуюшей партии - ЯСЕН !!! Еще не было , чтобы Я ошибался !!! Если конечно Мирра не проиграет китаянке !!! С - 100 будет тогда спасена !!!

    15.10.2025

  • инок

    После первого сета Диана во втором и третьем заиграла уверенно, меньше ошибалась и убедительно выиграла у Муховой. С победой Шнайдер!

    15.10.2025

  • Андрей Гридасов

    Диана сумела собраться после неудачного первого сета, стала играть гораздо собраннее и увереннее, Была намного точнее Муховой в ударах, чешка сникла под давлением Шнайдер, что в последнее время, скорее, было свойственно самой Диане. Похоже, сумела перезагрузиться!

    15.10.2025

  • fonkom

    Да, чувствуется железная хватка Кассиля))

    15.10.2025

  • инок

    Диана по-хорошему была сегодня злая и агрессивная. Она молодец!

    15.10.2025

  • ILYA

    Мирра уже выслала чек

    15.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Читайте также
    Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
    Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
    ФСБ РФ предотвратила теракт спецслужб Украины на Троекуровском кладбище
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Politico сообщила о требованиях ЕС к Украине по гарантии сохранности средств
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя