Шнайдер обыграла Мухову и вышла в четвертьфинал турнира в Нинбо

15 октября, 16:10
Российская теннисистка Диана Шнайдер победила чешку Каролину Мухову в матче второго круга турнира в Нинбо — 2:6, 6:1, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 55 минут.
Шнайдер не сделала ни одного эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Муховой 5 подач навылет, 2 «двойные» и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Шнайдер встретится с победительницей пары Мирра Андреева (Россия, 1) — Чжу Линь (Китай, WC).
Нинбо (Китай)
Турнир WTA Ningbo Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Диана Шнайдер (Россия, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 2:6, 6:1, 6:2
Djin Ignatov
Как я и писал , Мирра спасла С-100 ! Если бы Мирра проиграла бы Шнайдер в личной встрече , то ПАРЫ больше бы не было ! За исключением что они сыграют на Итоговом турнире.
15.10.2025
Haiaxi
Шнайдер выиграла. А как там Андреева, опять психует?
15.10.2025
Jackson 57
Вот если бы ты ещё так не злоупотреблял восклицательными знаками, цены бы тебе не было:))
15.10.2025
Djin Ignatov
Я всегда знал что ВЫ грамотный болельщик !!!
15.10.2025
fonkom
Сдаюсь)) Против такого аргумента ничего не могу возразить)))
15.10.2025
ОстроV Zаячий
Диана - просто умничка! Букмекеры уже отказываются принимать на четвертьфинал с Андреевой.
15.10.2025
Djin Ignatov
А кто тебя и подобных будет учить уму разуму ?
15.10.2025
fonkom
Если ты такой умный, что никогда не ошибаешься, то что ты делаешь на сайте СЭ? Твоё место на Форбс!
15.10.2025
nikola mozaev
А Шнайдер-то сегодня показала зубы после проигранного первого сета! Следующие два забрала вчистую! Так держать, Диана!
15.10.2025
Djin Ignatov
После следующей встречи ОНИ могут уже никогда не сыграть в ПАРЕ ! Кроме конечно итогового !! Поражение Мирра не простит !!! Поэтому С-100 придется сдать партию !!! ИТОГ следуюшей партии - ЯСЕН !!! Еще не было , чтобы Я ошибался !!! Если конечно Мирра не проиграет китаянке !!! С - 100 будет тогда спасена !!!
15.10.2025
инок
После первого сета Диана во втором и третьем заиграла уверенно, меньше ошибалась и убедительно выиграла у Муховой. С победой Шнайдер!
15.10.2025
Андрей Гридасов
Диана сумела собраться после неудачного первого сета, стала играть гораздо собраннее и увереннее, Была намного точнее Муховой в ударах, чешка сникла под давлением Шнайдер, что в последнее время, скорее, было свойственно самой Диане. Похоже, сумела перезагрузиться!
15.10.2025
fonkom
Да, чувствуется железная хватка Кассиля))
15.10.2025
инок
Диана по-хорошему была сегодня злая и агрессивная. Она молодец!
15.10.2025
ILYA
Мирра уже выслала чек
15.10.2025