Шнайдер победила британку Бултер в финале турнира в Гонконге

Сегодня, 12:21
Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир WTA в Гонконге.
В финале теннисистка победила британку Кэти Бултер в двух сетах — 6:1, 6:2.
Матч длился 1 час и 12 минут. Шнайдер сделала 3 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и сделала 4 брейка. У Бултер 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
20-летняя Шнайдер завоевала четвертый титул в карьере и в этом году.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Диана Шнайдер (Россия, 1) — Кэти Бултер (Великобритания, 2) — 6:1, 6:2