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Сегодня, 12:35

Шнайдер с победы стартовала на турнире в Гонконге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла японку Киоку Окамуру в первом круге турнира WTA в Гонконге — 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 18 минут.

Шнайдер сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 7. На счету Окамуры 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге соперницей россиянки станет австралийка Присцилла Хон.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267?082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Киока Окамура (Япония, Q) — 6:3, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер

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