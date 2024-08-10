Шнайдер в двух сетах обыграла 2-ю ракетку мира Гауфф на турнире в Торонто

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто.

В третьем круге она обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 11 минут.

24-я ракетка мира Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. У 2-й ракетки мира Гауфф на счету 1 эйс, 8 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

В 1/4 финала турнира Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 14) — Коко Гауфф (США, 1) — 6:4, 6:1