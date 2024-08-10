Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 03:19

Шнайдер в двух сетах обыграла 2-ю ракетку мира Гауфф на турнире в Торонто

Ана Горшкова
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто.

В третьем круге она обыграла американку Коко Гауфф со счетом 6:4, 6:1. Девушки провели на корте 1 час 11 минут.

24-я ракетка мира Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. У 2-й ракетки мира Гауфф на счету 1 эйс, 8 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 1.

В 1/4 финала турнира Шнайдер сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Диана Шнайдер (Россия, 14) — Коко Гауфф (США, 1) — 6:4, 6:1

Теннис
Диана Шнайдер
0
Читайте также
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Самсонова вышла в четвертьфинал турнира в Торонто