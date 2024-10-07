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Сегодня, 11:19

Шнайдер уступила Фернандес в первом круге турнира в Ухане

Руслан Минаев
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Россиянка Диана Шнайдер проиграла канадке Лейле Фернандес в первом круге турнира в Ухане — 7:6 (9:7), 3:6, 3:6.

Матч длился 2 часа 43 минуты. Шнайдер за игру сделала 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Фернандес — 7 эйсов, 10 двойных ошибок и 7 из 13 реализованных брейк-пойнтов.

Канадка во втором круге встретится с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Моюка Утидзима (Япония, Q).

Ухань (Китай)

Турнир WTA Wuhan Open

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Лейла Фернандес (Канада) — Диана Шнайдер (Россия, 12) — 6:7 (7:9), 6:3, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
Лейла Фернандес

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