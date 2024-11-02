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Сегодня, 13:29

Шнайдер победила Фернандес и сыграет с Бултер в финале турнира в Гонконге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото AFP
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Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале турнира WTA в Гонконге — 6:4, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 28 минут.

Шнайдер сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Фернандес 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале турнира россиянка встретится с британкой Кэти Бултер.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Диана Шнайдер (Россия, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 3) — 6:4, 6:2

Диана Шнайдер

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