Шнайдер победила Фернандес и сыграет с Бултер в финале турнира в Гонконге

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале турнира WTA в Гонконге — 6:4, 6:2. Игра продолжалась 1 час 28 минут. Шнайдер сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Фернандес 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. В финале турнира россиянка встретится с британкой Кэти Бултер. Гонконг (Китай) Турнир WTA Hong Kong Tennis Open Призовой фонд 267 082 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Полуфинал Диана Шнайдер (Россия, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 3) — 6:4, 6:2