Шнайдер победила Фернандес и сыграет с Бултер в финале турнира в Гонконге

Сегодня, 13:29
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес в полуфинале турнира WTA в Гонконге — 6:4, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 28 минут.
Шнайдер сделала 4 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Фернандес 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.
В финале турнира россиянка встретится с британкой Кэти Бултер.
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Диана Шнайдер (Россия, 1) — Лейла Фернандес (Канада, 3) — 6:4, 6:2