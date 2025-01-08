Шнайдер обыграла Вондроушову во втором круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Диана Шнайдер победила Маркету Вондроушову из Чехии во втором круге турнира в Аделаиде.

Матч продолжался 1 час 16 минут и закончился победой россиянки, после того как ее соперница отказалась от продолжения борьбы во втором сете при счете 1:1. Первую партию выиграла представительница Чехии со счетом 6:4. 20-летняя россиянка 1 раз подала навылет, допустив при этом 2 двойные ошибки. Она реализовала 3 брейк-пойнта из 7 заработанных. Ее соперница сделала 6 эйсов при 5 двойных ошибках и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

За выход в полуфинал соревнований Шнайдер поборется с туниской Онс Жабер или казахстанкой Юлией Путинцевой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диана Шнайдер (Россия, 6) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 1:1 отказ 2-го игрока