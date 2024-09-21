Шнайдер обыграла украинку Костюк в четвертьфинале турнира в Сеуле

Россиянка Диана Шнайдер обыграла украинку Марту Костюк в четвертьфинале турнира в Сеуле — 7:6 (7:9), 6:3.

Матч длился 1 час 33 минуты. 16-я ракетка мира Шнайдер сделала за игру 1 эйс, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. У 18-й ракетки Костюк — 1 эйс, 11 двойных ошибок и 4 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Шнайдер вышла в полуфинал и встретится с Дарьей Касаткиной. Матч россиянок состоится сегодня, 21 сентября.

Сеул (Корея)

Турнир WTA Korea Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Диана Шнайдер (Россия, 4) — Марта Костюк (Украина, 5) — 7:6 (9:7), 6:3