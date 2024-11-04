Диана Шнайдер поднялась на 12-е место в рейтинге WTA

Сегодня, 09:50
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.
Лидером остается белорусская теннисистка Арина Соболенко. Второе место в списке занимает Ига Свентек из Польши, на третьей строчке — американка Коко Гауфф.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, которая идет на девятом месте. Диана Шнайдер, выигравшая 3 ноября турнир в Гонконге, поднялась на 12-ю строчку, что является лучшим показателем в карьере спортсменки. Анна Калинская опустилась с 11-го на 14-е место.
Рейтинг WTA от 4 ноября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9016 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7970
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230
4 (4). Ясмин Паолини (Италия) — 5144
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971
6 (6). Джессика Пегула (США) — 4705
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3664
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3368
10 (11). Дэниэлл Коллинз (США) — 3176...
12 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2895...
14 (11). Анна Калинская (Россия) — 2743...
16 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2578...
25 (24). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...
28 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796...
35 (35). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...
63 (63). Камила Рахимова (Россия) — 990...
67 (67). Эрика Андреева (Россия) — 947...
76 (75). Анна Блинкова (Россия) — 893...
77 (76). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...