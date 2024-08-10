Шнайдер — о победе над Гауфф: «Я старалась играть спокойно»

Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала победу над американкой Коко Гауфф (6:4, 6:1) в третьем круге турнира в Торонто.

«Я знаю, что Коко физически готова ко всем в туре, она очень хорошо бегает, перекрывает все мячи и все углы на корте, — цитирует Шнайдер сайт WTA. — Поэтому, когда были длинные розыгрыши и я их выигрывала, я думала: «Вау, я только что обыграла Коко. Сегодня я в порядке». Я старалась играть спокойно, но внутри меня все говорило: «Да! Я сделала это!» Это моя первая победа здесь, на этом прекрасном стадионе».

В 1/4 финала турнира в Торонто 20-летняя Шнайдер сыграет с соотечественницей Людмилой Самсоновой.