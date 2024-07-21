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Сегодня, 01:06

Шнайдер — о выходе в финал турнира в Будапеште: «Я горжусь собой»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Диана Шнайдер прокомментировала выход в финал турнира в Будапеште. В полуфинале она обыграла немку Ева Лис (6:3, 6:3).

«Каждый матч очень непрост на том уровне, на котором мы здесь играем, — цитирует Шнайдер сайт WTA. — Я очень рада, что мне удалось выиграть все четыре матча [на этой неделе], потому что все они были очень сложными и против не самых легких соперниц. Я горжусь собой и наслаждаюсь каждым моментом здесь».

В финале грунтового турнира в Венгрии 20-летняя Шнайдер сыграет с белоруской Александрой Соснович. Россиянка вышла в третий финал в сезоне.

Диана Шнайдер. Шнайдер готова взять второй титул за четыре недели. Диана — в суперформе

Теннис
Диана Шнайдер
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