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14 апреля, 19:15

Диана Шнайдер — Вероника Кудерметова: трансляция матча турнира WTA в Штутгарте

Шнайдер и Кудерметова сыграют в первом круге турнира в Штутгарте
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Российские теннисистки Диана Шнайдер и Вероника Кудерметова сыграют в первом раунде турнира WTA в Штутгарте (Германия) в понедельник, 14 апреля. Матч начнется ориентировочно в 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию встречи Шнайдер — Кудерметова можно в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

Узнать результат игры Шнайдер — Кудерметова можно в теннисном матч-центре и разделе WTA сайта «СЭ».

27-летняя Вероника Кудерметова — 51-я ракетка мира. 21-летняя Диана Шнайдер занимает 13-е место в мировом рейтинге.

Теннис
Вероника Кудерметова
Диана Шнайдер
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