Дмитриева об успехах Андреевой: «Мирра очень быстро прогрессирует»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» прокомментировала успехи Мирры Андреевой.

«Мирра очень быстро прогрессирует. По сравнению с прошлым годом, она окрепла, стала чуть помощнее. У Мирры новый тренер Кончита Мартинес, пока еще ее влияния я не увидела, но на это будет очень интересно посмотреть. Я противник «наклеек», важно, чтобы Мирра была здорова, у нее не болели кисти и за счет этого она сможет дальше прогрессировать», — сказала Дмитриева «СЭ».

В пятницу, 26 апреля, Андреева обыграла представительницу Чехии Линду Носкову (4:6, 6:3, 6:3) во втором круге турнира в Мадриде.

Эта победа стала для 16-летней россиянки 7-й на турнирах категории WTA 1000, что является лучшим результатом среди теннисисток до 17 лет с момента появления «тысячников» (у Аманды Анисимовой было шесть побед).

(Софья Грецкая)