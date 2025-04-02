В Госдуме РФ осудили Касаткину за слова о «прежней стране»: «Без России у нее не было бы ни прошлого, ни будущего»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова Дарьи Касаткиной о смене спортивного гражданства на австралийское.

Ранее Касаткина назвала Россию «прежней страной»: «Честно, с учетом всего, что происходит в моей прежней стране, у меня не было большого выбора. Мне надо было сделать этот шаг, если я хотела быть собой».

«Именно «прежняя страна» в ее понимании дала ей то, что она сейчас имеет, то, что она сейчас Дарья Касаткина. Если бы не было этой страны под названием Россия для нее, чтобы она не забывала, она бы сейчас занималась непонятно чем и непонятно, где бы этим занималась. Не было бы у нее ни Австралии, ни той возлюбленной девушки, не было бы ничего: ни прошлого, ни будущего. Поэтому она должна гордиться своей страной и благодарить за то, что она ей дала, сделала ее человеком прежде всего. Она должна остаться человеком. Не принципиально, где она будет проживать: в Австралии, в Африке. Она должна относиться с уважением к стране и к тем людям, которые дали ей возможность стать Дарьей Касаткиной, 12-м номером в рейтинге на сегодняшний день», — сказал Свищев «СЭ».

29 марта Касаткина объявила, что будет выступать под флагом Австралии. Она занимает 12-е место в рейтинге WTA, за карьеру теннисистка выиграла 8 титулов в одиночном разряде.