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Допинг

Сегодня, 09:40

Свищев — о разнице дисквалификаций Валиевой и Свентек: «Вроде бы случаи похожи, а итоги разные»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировала на разницу сроков дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой и теннисистки Иги Свентек за триметазидин.

«Ситуация со Свентек не должна остаться без внимания российской стороной. Мы видим, какие разные дисквалификации спортсменам за один и тот же допинг... Вроде бы случаи похожи, а итоги разные. Не понятно и объяснение Свентек по пути доставки допинга в организм. Мы не говорим, что Свентек надо было, как и Валиеву, на четыре года дисквалифицировать. Нет, надо было Валиеву отстранять на такой же срок, как и теннисистку, то есть на месяц. Мы не впервые видим, что иностранные спортсмены несут символическое наказание за нарушение, особенно в теннисе», — сказал Свищев «СЭ».

Ига Свентек. Суперзвезда тенниса из Польши тоже попалась на триметазидине: Свентек дисквалифицировали, но всего на месяц

Ранее вторая ракетка мира сдала положительный тест на допинг. В крови польки обнаружен триметазидин.

Расследование установило, что источником вещества послужило загрязненное лекарство. Свентек отстранили на месяц, так как было вынесено решение об отсутствии существенной вины или халатности. Теннисистка была отстранена с 12 сентября 2024 года.

Дмитрий Свищев
Ига Свентек
Янник Синнер
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