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Сегодня, 17:40

В Госдуме заявили, что инцидент с Дьяченко нельзя оставлять без внимания: «Надо подавать в суд за дискриминацию по национальному признаку»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Теннисистка Виталия Дьяченко.
Виталия Дьяченко.
Фото Global Look Press
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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал для «СЭ» инцидент с теннисисткой Виталией Дьяченко, которую сняли с рейса из-за российского паспорта.

«Думаю, что надо подавать в суд за дискриминацию по национальному признаку. По отношению к авиакомпании должны приниматься серьезные меры. И надо требовать компенсацию. Это нельзя оставлять без внимания. К тому же нашим коллегам из Минспорта, из МИДа надо включить всевозможные меры защиты наших граждан. Несмотря на то, кто это: спортсмен, агроном, врач. Ни в одной стране мира, никто не имеет права принимать незаконные меры по отношению к гражданам другой страны», — сказал Свищев «СЭ».

24 апреля польская авиакомпания Lott Airlines отказала Дьяченко в вылете на турнир на Корсику из-за российского паспорта. Из-за инцидента ей пришлось провести в терминале аэропорта Каира 18 часов. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Теннис
Виталия Дьяченко
Дмитрий Свищев
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