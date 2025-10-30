Захарова вылетела во втором круге турнира в Цзюцзяне

Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила чешке Доминике Салковой во втором круге турнира в Цзюцзяне — 6:7 (4:7), 6:2, 2:6. Матч продлился 2 часа 8 минут. 23-летняя Захарова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15. В следующем круге 21-летняя Салкова сыграет с победительницей матча Бай Чжосюань (Китай) — Го Ханьюй (Китай). Цзюцзян (Китай) Турнир WTA Jiangxi Open Призовой фонд 275 094 доллара Открытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Доминика Салкова (Чехия) — Анастасия Захарова (Россия, 8) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:2

Venco Почему я не удивлен? Повторю: в первой сотне Захарова случайно и ненадолго. 30.10.2025