Захарова вылетела во втором круге турнира в Цзюцзяне

30 октября, 12:28
Российская теннисистка Анастасия Захарова уступила чешке Доминике Салковой во втором круге турнира в Цзюцзяне — 6:7 (4:7), 6:2, 2:6.
Матч продлился 2 часа 8 минут.
23-летняя Захарова 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12. На счету ее соперницы ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.
В следующем круге 21-летняя Салкова сыграет с победительницей матча Бай Чжосюань (Китай) — Го Ханьюй (Китай).
Цзюцзян (Китай)
Турнир WTA Jiangxi Open
Призовой фонд 275 094 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Доминика Салкова (Чехия) — Анастасия Захарова (Россия, 8) — 7:6 (7:4), 2:6, 6:2
Venco
Почему я не удивлен? Повторю: в первой сотне Захарова случайно и ненадолго.
30.10.2025
hаnt64
Ну никто и не сомневался, что эта недотеннисистка из Волгограда вылетит. Какой теннис в Волгограде?
30.10.2025