Российско-грузинский дуэт выбыл из парного турнира в Румынии

Сегодня, 19:17
Дуэт Натела Дзаламидзе/Александра Панова проиграл паре Виктория Голубич/ Хань Синьюнь в первом круге парного женского турнира в городе Клуж-Напока (Румыния) — 2:6, 6:3, 9:11.
В следующем круге швейцаро-китайский дуэт сыграет с парой Хэрриет Дарт/Моника Никулеску (Великобритания/Румыния).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Виктория Голубич/ Хань Синьюнь (Швейцария/Китай) — Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Грузия/Россия, 3) — 6:2, 3:6, 11:9