Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 19:17

Российско-грузинский дуэт выбыл из парного турнира в Румынии

Руслан Минаев

Дуэт Натела Дзаламидзе/Александра Панова проиграл паре Виктория Голубич/ Хань Синьюнь в первом круге парного женского турнира в городе Клуж-Напока (Румыния) — 2:6, 6:3, 9:11.

В следующем круге швейцаро-китайский дуэт сыграет с парой Хэрриет Дарт/Моника Никулеску (Великобритания/Румыния).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Виктория Голубич/ Хань Синьюнь (Швейцария/Китай) — Натела Дзаламидзе/Александра Панова (Грузия/Россия, 3) — 6:2, 3:6, 11:9

Теннис
0
Читайте также
«Инспектор проник в квартиру и приставил нож к горлу». Чешская теннисистка чуть не погибла из-за денег
Экс-игрока «Рубина» приговорили к полутора годам колонии за организацию казино в составе ОПГ
Путин сообщил о нанесении ударов по объектам украинской инфраструктуры
Взрывы в Киеве и других городах Украины. Главное
В Сети показали карту взрывов на территории Украины
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Россиянка Аванесян не сумела выйти во второй круг турнира в Румынии