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Сегодня, 14:49

Дьяченко рассказала, как польская авиакомпания отказала ей в вылете

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала, как проходила процедура, в результате которой польская авиакомпания LOT Polish Airlines отказала ей в вылете из-за российского паспорта.

«На регистрации мне должны были выдать посадочный. Когда я сдавала багаж, сказали, что меня не допускают до рейса. Забрали паспорт. Когда я попросила предоставить мне какой-то документ, говорящий о том, что меня не пускают на самолет, чтобы я могла его отправить организаторам турнира, на который должна была лететь, и чтобы могла сделать возврат своих билетов, доказав, что я не просто опоздала или не пришла, а что меня действительно не пустили, мне просто показали на телефоне пункты, по которым могут пустить. Их было десять, я сфотографировала на телефон. И за это у меня забрали мой паспорт в полицию на полтора часа. Потому что я не имею права фотографировать. Я спросила: «А как же я их запомню? И какой я должна иметь на руках документ, подтверждающий, что вы меня не пускаете?» Мне сказали, что никакой, а дальше уже мои проблемы. Я спросила у менеджера на регистрации совета и помощи, что мне делать дальше, куда обратиться. Мне сказали, что ничего не посоветуют: «Покупайте новый билет на новый рейс. Этим самолетом вы лететь просто не можете, и все», — приводят слова Дьяченко «Известия».

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом в турнирах «Большого шлема» является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.

Источник: https://iz.ru/1504154/aleksei-fomin/k-rossiiskim-sportsmenam-pridiraiutsia-bolshe-vsego
Теннис
Виталия Дьяченко
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