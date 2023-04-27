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Сегодня, 14:33

Дьяченко заявила, что не получила ответа от WTA по поводу инцидент с авиакомпанией

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко рассказала об инциденте с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines, которая отказала спортсменке в вылете из-за российского паспорта.

«Связывалась ли с WTA? Я написала — никакого ответа, сочувствия, сожаления с их стороны не было. Просто сказали, что пришлют еще одно вспомогательное письмо. Никаких рекомендаций, что сделать, куда обратиться. Никаких комментариев. Они заботятся только о теннисистах-украинцах, которые столкнулись с проблемами. Но то, что русские тоже сталкиваются с проблемами, — об этом никто не думает», — приводит слова Дьяченко «Известия».

24 апреля Дьяченко написала в соцсетях: «Правила авиакомпании — запретить летать русским рейсами Lott Airlines. У меня были все письма поддержки от WTA, ITF, но в современном мире это ничего не меняет для реальности».

32-летняя Дьяченко является победительницей 21 турнира под эгидой ITF в одиночном разряде. Ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона в 2018 году.

Источник: https://iz.ru/1504154/aleksei-fomin/k-rossiiskim-sportsmenam-pridiraiutsia-bolshe-vsego
Теннис
Виталия Дьяченко
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