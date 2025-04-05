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5 апреля, 22:28

Александрова уступила Пегуле в полуфинале турнира в Чарльстоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Джессике Пегуле в полуфинале турнира в Чарльстоне — 2:6, 6:2, 5:7.

Игра продолжалась 2 часа 21 минуту.

Россиянка сделала 7 эйсов, допустила 7 двойных ошибок и реализоввала 6 брейк-пойнтов из 21. На счету американки 1 подача навылет, 2 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 17.

В финале Пегула сыграет с победительницей пары Аманда Анисимова (США, 8) — София Кенин (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Джессика Пегула (США, 1) - Екатерина Александрова (Россия, 9) — 6:2, 2:6, 7:5

21
Теннис
Джессика Пегула
Екатерина Александрова
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