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27 марта, 06:27

Пегула переиграла Рудакану в четвертьфинале турнира в Майами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла британку Эмму Радукану в матче 1/4 финала турнира в Майами — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Матч длился 2 часа 18 минут. 31-летняя американка подала 6 раз навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 1 реализованный брейк-пойнт (из 6).

В полуфинале Пегула сыграет с филиппинкой Александрой Эалой.

Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Джессика Пегула (США, 4) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2

Теннис
Джессика Пегула
Эмма Радукану
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