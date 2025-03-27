Пегула переиграла Рудакану в четвертьфинале турнира в Майами

27 марта, 06:27
Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла британку Эмму Радукану в матче 1/4 финала турнира в Майами — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
Матч длился 2 часа 18 минут. 31-летняя американка подала 6 раз навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 3 подачи навылет, 1 реализованный брейк-пойнт (из 6).
В полуфинале Пегула сыграет с филиппинкой Александрой Эалой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джессика Пегула (США, 4) — Эмма Радукану (Великобритания) — 6:4, 6:7 (3:7), 6:2