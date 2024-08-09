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9 августа, 23:29

Пегула вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто

Руслан Минаев
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Американка Джессика Пегула победила соотечественницу Эшлин Крюгер в матче третьего круга турнира серии WTA 1000 в Торонто.

Матч длился 1 час 26 минут и завершился победой 6-й ракетки мира со счетом 6:2, 6:4.

В четвертьфинале Пегула сыграет с лучшей по итогам матча Виктория Азаренко (Белоруссия, 12) — Пейтон Стирнс (США).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 3) — Эшлин Крюгер (США, Q) — 6:2, 6:4

Теннис
Джессика Пегула
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