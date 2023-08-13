Пегула — о победе над Свентек в полуфинале турнира в Монреале: «Это прекрасно!»

Третья ракетка мира Джессика Пегула прокомментировала победу Игой Свентек в полуфинале турнира WTA 1000 в Монреале.

«О боже, это прекрасно! Нет ничего лучше, чем заслужить победу, верно? Это был тяжелый матч, но я чувствовала, что контролирую ситуацию. Как первая ракетка мира и чемпионка Ига показала отличный теннис. Очень надеюсь, что смогу завтра стать фаворитом болельщиков. Я родилась в Буффало, на самой границе с Канадой. Поэтому я чувствую, что вы, ребята, тоже мои фанаты», — сказала Пегула после матча.

В финале 29-летняя американка встретится с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия).