Пегула обыграла Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Американка Джессика Пегула победила итальянку Ясмин Паолини в матче 3-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:2, 6:3.

Матч длился 1 час 5 минут. Пегула сделала 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Паолини ни одного эйса и 4 двойные ошибки.

Благодаря победе Пегула обеспечила себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA. Ясмин Паолини проиграла все три матча в группе и заняла последнее, четвертое место в группе Штеффи Граф.

Второй полуфиналист Итогового турнира WTA из группы Штеффи Граф определится в матче Арина Соболенко — Коко Гауфф. Соболенко достаточно выиграть один сет для выхода из группы, Гауфф нужна победа со счетом 2:0 по сетам.

Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Турнир WTA WTA Finals Riyadh

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Штеффи Граф

Джессика Пегула (США, 5) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:2, 6:3