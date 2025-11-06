Пегула обыграла Паолини и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

6 ноября, 18:25
Американка Джессика Пегула победила итальянку Ясмин Паолини в матче 3-го тура групповой стадии Итогового турнира WTA — 6:2, 6:3.
Матч длился 1 час 5 минут. Пегула сделала 2 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Паолини ни одного эйса и 4 двойные ошибки.
Благодаря победе Пегула обеспечила себе выход в полуфинал Итогового турнира WTA. Ясмин Паолини проиграла все три матча в группе и заняла последнее, четвертое место в группе Штеффи Граф.
Второй полуфиналист Итогового турнира WTA из группы Штеффи Граф определится в матче Арина Соболенко — Коко Гауфф. Соболенко достаточно выиграть один сет для выхода из группы, Гауфф нужна победа со счетом 2:0 по сетам.
Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Турнир WTA WTA Finals Riyadh
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Штеффи Граф
Джессика Пегула (США, 5) — Ясмин Паолини (Италия, 8) — 6:2, 6:3
"Соболенко достаточно выиграть один сет для выхода из группы" - уже выиграла.
06.11.2025
Иван Л.
Арина щас тым выжгла тайбрейк
06.11.2025
Иван Л.
Да неужели? А мы то сомневались :rofl:
06.11.2025