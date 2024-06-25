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Сегодня, 12:30

Джокович — о Маррее: «Надеюсь, он сыграет на Уимблдоне»

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Вторая ракетка мира Новак Джокович выразил надежду, что трехкратный победитель турниров «Большого шлема» Энди Маррей сможет выступить на Уимблдоне.

«Надеюсь, он сможет сыграть ради себя самого и ради турнира «Большого шлема». Мы все знаем, что Маррей значит для этой страны, города и Уимблдона. Возможно, предстоящий турнир станет последним для него. Уверен, что он выложится на полную», — приводит слова Джоковича The Times.

Несколько дней назад ATP в социальных сетях сообщали, что 37-летний британец не сможет выступить на турнире «Большого шлема» из-за операции на ноге, однако затем данная публикация была удалена. Как объяснили в команде теннисиста, он еще не принял решение, сможет ли выйти на корты Уимблдона.

Источник: ТАСС
Теннис
Уимблдон
Новак Джокович
Энди Маррей
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