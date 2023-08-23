Александрова сыграет с Соснович 23 августа в 18:00

В среду, 23 августа, российская теннисистка Екатерина Александрова сыграет против белоруски Александры Соснович во втором круге турнира WTA в Кливленде. Матч начнется не ранее 18:00 (по московскому времени).

Официальных трансляций турнира на российских телеканалах не запланировано. Следить за ходом матчей и сетками турнира можно на сайте «СЭ».

Также смотреть игру в прямом эфире можно бесплатно в соцсети «ВКонтакте» в разных группах (например, здесь и здесь). Видеоплеер появится на этой странице перед началом трансляции.

Екатерина Александрова — победительница пяти турниров WTA и обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021). Александра Саснович в своей карьере выиграла 18 турниров ITF и играла в финале Кубка Федерации (2017) в составе национальной сборной Белоруссии.

Ранее теннисистки трижды играли друг против друга. Все три раза победу одержала россиянка Александрова.

Теннис: турниры WTA в августе 2023 и кто из россиянок играет