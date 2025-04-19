Александрова и Шуай обыграли пару Меличар/Самсонова и вышли в полуфинал турнира в Штутгарте

Сегодня, 18:28
Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай обыграли россиянку Людмилу Самсонову и американку Николь Меличар в полуфинале турнира в Штутгарте в парном разряде — 6:4, 4:6, 13:11.
Игра продолжалась 1 час 40 минут.
В финале Александрова и Шуай встретятся с дуэтом Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 1).
Штутгарт (Германия)
Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Полуфинал
Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Николь Меличар/Людмила Самсонова (США/Россия) — 6:4, 4:6, 13:11