Александрова вышла во второй круг парного турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай обыграли дуэт Оливия Гадеки (Австралия) и Эри Ходзуми (Япония) в первом круге турнира в Чарльстоне в парном разряде — 3:6, 6:2, 10:7.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

Во втором круге Александрова и Шуай сыграют с парой Елена Остапенко/Эрин Рутлайфф (Латвия/Новая Зеландия, 1).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Оливия Гадеки/Эри Ходзуми (Австралия/Япония) — 3:6, 6:2, 10:7