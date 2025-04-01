Александрова вышла во второй круг парного турнира в Чарльстоне

1 апреля, 00:25
Российская теннисистка Екатерина Александрова и китаянка Чжан Шуай обыграли дуэт Оливия Гадеки (Австралия) и Эри Ходзуми (Япония) в первом круге турнира в Чарльстоне в парном разряде — 3:6, 6:2, 10:7.
Игра продолжалась 1 час 26 минут.
Во втором круге Александрова и Шуай сыграют с парой Елена Остапенко/Эрин Рутлайфф (Латвия/Новая Зеландия, 1).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Чжан Шуай (Россия/Китай) — Оливия Гадеки/Эри Ходзуми (Австралия/Япония) — 3:6, 6:2, 10:7